Chambres extraordinaires !

Better and better

Better and better

Avec son projet Modern Room, New Home Agency, studio d’architecture intérieure et extérieure basé à Lyon nous en met plein la vue, une fois de plus me direz-vous ! C'est moderne, contemporain et surtout spacieux ! Ardoise, bois et acier sont les maîtres-mots de cette réalisation atypique. Jeux de parallèles, de symétrie et de perspective, cet espace est immense et c'est un euphémisme. ce lit aux proportions gigantesques s'y perdrait presque ! L'ambiance est très particulière, presque électrique !