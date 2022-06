Le Défi de cette Extraordinaire Rénovation.!!

Face à ce spectacle désolant d'un bâtiment en état de décrépitude avancée Franklin Azzi était à deux doigts d'abandonner le projet, ne sachant comment, à première vue, transformer ces quatre murs en une structure qui se voudrait durable et esthétique. Il faut bien reconnaître que de nombreux facteurs ne jouaient absolument pas en sa faveur : pas d'eau, pas d'électricité, le maire d'Yport refuse que les modifications se voient depuis le village en contrebas, pas de permis de construire, seulement un permis d'extension qui stipule qu'il ne sera possible d'agrandir l'espace existant que de 20 mètres carrés et un défi personnel, véritable moteur et signature de Franklin Azzi: respecter l'environnement à tout prix et à tous points de vue!