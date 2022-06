Comment insuffler un style Moderne à la Cuisine?

L'espace, c'est le luxe absolu! Dixit Bertrand Lavier. Un espace fluide et libre est l'ingrédient principal dans une cuisine moderne qui marrie fonctionnalité et élégance. Néanmoins, la recette nécessite une approche globale. Ainsi, pour garder cette fluidité, le style des armoires se fait discret; pas de poignées qui ressortent trop loin s'il vous plaît. Les matériaux sont principalement synthétiques, avec quelques touches naturelles et dans des tons neutres. Les appareils ménagers dernier-cri permettent aussi bien un look moderne qu'une touche de luxe industriel. Et enfin, pour illuminer le tout, on se concentre sur les principaux espaces d'activité; le comptoir, la table ou bien le petit coin pour les repas, ou encore l'évier. Dans l'ensemble, moderne rime avec simple, minimaliste et efficace.