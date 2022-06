La Transformation INCROYABLE d'une Maison de ville.!!

Faire appel à l'agence Tom Kaneko Design & Architectures experts en extensions et spécialistes de la transformation de petits espaces en surfaces habitables coulait de source pour le projet que nous sommes sur le point de vous présenter. En effet il s'agissait d'offrir plus d'espace à une maison mitoyenne située à Hackney en la prolongeant vers le jardin. Allouée d'un budget de 70,000 livres les objectifs étaient clairs : apporter davantage de lumière et faciliter la circulation au sein du bâtiment. En hiver les murs épais empêchaient tout bonnement la lumière de pénétrer. Une absence quasi totale de connections entre l'intérieur et l'extérieur de la maison et un manque certain de cachet étaient le lot de la bâtisse.

Avance rapide : le changement est total avec la pièce à vivre qui a été prolongée et ouverte, créant ainsi une illusion d'espace. Les poutres en bois blanchis à la chaux créent une ambiance apaisante loin du remue-ménage incessant de la ville. En toute modernité et sans minimalisme l'intérieur se caractérise par un charme rustique et chaleureux. A vous de juger !