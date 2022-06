Comment optimiser la place dans sa salle à manger?

Un Amour de Maison a entièrement repensé l’agencement et la décoration de cet appartement du centre ville. Du sol au plafond, les 70 m2 de cet appartement ont été totalement rénovés et le mobilier entièrement remplacé. Cette rénovation a nécessité de nombreux travaux et notamment le re-cloisonnement de l’espace afin d’améliorer l’ergonomie et la luminosité d'une salle à manger minimaliste qui a utilisé une table simple et 4 chaises design.. Les choix des matériaux et des couleurs ont permis de donner une ambiance à la fois élégante, chaleureuse et masculine à cet appartement.