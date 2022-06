Tout ce dont vous avez besoin dans 37 m²!

Habituellement, dans un appartement d'un grand espace, 37m² peut être dédié à un salon aux dimensions généreuses. Mais qu'arrive-t'il quand cela est la superficie de l'appartement? Pouvez vous vivre confortablement dans une surface si réduite? La plupart des sceptiques diront très certainement non, cependant, bien que l'habitabilité d'un appartement est influencée par sa surface, un projet bien développé peut faire des merveilles dans l'espace ou, mieux encore, en son absence. Tel est le cas de Brigitte Hübner, qui a été en mesure d'utiliser autant d'espace que possible de ce loft. Sans rien abandonner, ou avoir recours à des solutions communes où la chambre est également salon et salle à manger, cet architecte a créé un projet où chaque chambre est complète et totalement indépendante, et ce grâce à ses compétences et astuces ingénieuses. Dans ce type de situations chaque cm² compte. Et ceci est le secret de la petite maison que nous sommes sur le point de visiter.