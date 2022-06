Gros plan sur une salle de bain hollywoodienne

Comment résister au charme et à l’élégance de cette salle de bain baignée de lumière, aux influences classiques et industrielles ? C’est l’énigme du jour ! Absolument remarquable aussi bien dans sa conception que dans ses finitions, à la fois fonctionnelle sans être technique, gracieuse sans être mièvre, classique sans être démodée, cette salle de bain a tout pour plaire ! Conçue par Deirdre Doherty à Los Angeles avec l’aide et les produits de la compagnie britannique Drummonds, cet espace en noir et blanc a tout l’esthétisme et le charme hollywoodien. La palette de couleurs noir et blanc rend hommage au film noir. Les accents colorés sont intégrés intelligemment par un choix précis d’accessoires. Et les lignes audacieuses des accessoires, à l’image de la suspension au-dessus de la baignoire, recréent le style et le glamour de l'époque Art Déco.

Partons à la découverte de cette salle de bain hors du commun et des détails qui la composent.