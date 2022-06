8 photos d'une petite maison familiale qui vous inspirera !

Nous aimons tous rêver à des palaces somptueux et des jardins tropicaux, des piscines à débordements en bord de mer, de terrasse avec vu sur une forêt douce et luxuriante… Mais le fait est que les rêves n'existent que dans nos esprits, et qu'ils n'y durent qu'un temps. Que recherche-t-on avant tout lorsque l'on veut acheter ou construire sa maison ? Y vivre en paix avec sa famille. S'y sentir bien, en sécurité. Il peut s'agir du projet d'une vie, et l'habitation doit alors pouvoir accueillir petits et grands, de 7 à 77 ans… au moins !

Il s'agit d'un défi relevé par le cabinet d'architectes allemands Fingerhaus, qui a su cerner les besoins d'une famille au quotidien, sans faire de concession sur le confort et l'élégance, pour que beauté rime avec fonctionnalité.