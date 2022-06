Une incroyable Maison Auto-Suffisante!

La maison se situe sur une île, entourée par la nature et et les dunes… un paysage idyllique! Pour ne pas endommager le paysage, l'île a quelques limitations. Par exemple, les bâtiments ne peuvent pas dépasser une superficie supérieure à 110 mètres carrés. Pour cette raison, la maison se répand plus dans le sous-sol, où il y a : les chambres, salles de bains et un sauna. Une cour intérieure a pour mandat de donner à ces pièces lumière et air.

La façade de la maison est couverte de robes verticales en bois dans différentes nuances et avec le passage du temps, elle va perdre de la couleur afin d'arriver à se fondre dans la couleur des dunes de sable. De cette façon, la maison semble être presque invisible. La conception du toit, enfin, fait de bois, de zinc et de mousse, contribue à rendre la maison unique et compact.