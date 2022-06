Une maison incroyable en bois bioclimatique !

Direction les Pyrénées pour vous faire découvrir un superbe projet pensé par l'entreprise de construction FALCO CONSTRUCTION BOIS.

Une entreprise qui comptabilise plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de l'habitat. Fer de lance de l'économie durable Falco Construction bois a su se diversifier et s'inscrire dans l'air du temps en proposant des constructions alliant tradition et modernité tout en respectant l'écologie.

On vous fait visiter sans plus attendre une de leur dernière création… En avant pour la visite !