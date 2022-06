homify 360° : une extension, tout naturellement, à Nantes !

Souvenez vous de la fenêtre italienne mentionnée plus haut. Eh bien c'est dans la chambre que nous nous trouvons maintenant. Un double extérieur, une multitude d'ouvertures, on s'y perdrait presque ! Trois niveaux sont accessibles dorénavant. De la simplicité et le goût des choses simples avec le cadre de cette fenêtre fait de bois non traité.

Si ce sujet vous a plu nous vous invitons à jeter un coup d’œil à un projet similaire :

- homify 360°: La Verte Maison comme extension de jardin