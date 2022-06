Avant et Après : Une ancienne loge de concierge tranformée en studio moderne

La mezzanine est la première solution à laquelle on pense lorsque l'espace de notre chambre à coucher est assez restreint et c'est ainsi l'option qu'a choisie l'architecte. Une mezzanine rabattable se partage donc la vedette avec le salon et le bureau dans ce studio. Dans l'image précédente, nous pouvions voir le panneau dissimulant le lit. Ce dernier a en outre été fabriqué sur-mesure, et ce ne fut pas de tout repos. Il a fallut concevoir un système assez solide permettant de soutenir le poids de son habitant lors des montées et descentes. Un système de verrin avec frein fut sélectionné afin de pouvoir descendre et monter manuellement le plateau à sa guise et cela sans avoir à se préoccuper de la position des meubles. Pour découvrir d'autres idées simples afin d'agrandir l'espace de votre chambre, découvrez notre livre d'idées!