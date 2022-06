5 astuces pour agrandir l'espace de sa chambre à coucher

Cette option quand elle est possible permet d'agrandir l'espace considérablement et de créer un dialogue entre espaces intérieurs et extérieurs. C'est le cas ici dans cette suite parentale située à l'étage de la propriété et donnant ainsi sur le jardin. Non seulement ces grandes ouvertures agrandissent l'espace visuellement mais elles rendent la pièce plus lumineuse. L'on retrouve également dans cette image, du mobilier intégré aux parois murales, permettant une fois de plus un gain de place évident.