Ménage de printemps : idées déco abordables

Au printemps on fait le ménage, on range et on trie ! Esprit Loft Récup, designers à Chavagnes en Paillers, vous propose ici une bibliothèque faite sur mesure à l'aide de caisses à pommes et en DIY (Do It Yourself : faites le vous-même!). C'est simple, efficace et chaleureux !

Astuce : contactez-les !

Astuce 2 : une pomme par jour éloigne le médecin !