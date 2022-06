Comme à l'hôtel… à la maison!

Grande maison, petit appartement, logement familial ou non, installer une suite signifie que la chambre principale (ou unique chambre) va communiquer directement avec une salle de bain. Plus l’espace est vaste, plus la suite peut se complexifier en accueillant par exemple un coin bureau et un dressing. L’idée est de retrouver dans son espace privé et intime tout le confort que l’on trouve dans une belle chambre d’hôtel, et, si vous êtes parents, d’avoir votre propre salle de bain, adaptée à vos goûts et vos besoins, sans vous trouver assaillis par les canards en plastique !

La rénovation de cet appartement a permis la réalisation d’une telle suite : en abattant la cloison entre le séjour et la cuisine, l’espace a été redéfini et une grande porte coulissante a été installée entre le vaste salle de réception et la chambre parentale. Porte ouverte, cet appartement se transforme en loft, porte fermée, elle procure de l’intimité aux parents qui peuvent ainsi bénéficier de tout le confort dans leur propre espace.