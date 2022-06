homify 360°: La maison tremplin sur la vallée de la Sambre

SECHEHAYE Architecture et Design

SECHEHAYE Architecture et Design

Une fois le seuil franchit, on reste en admiration devant la générosité du volume principal également vitré sur l'un des côtés. Lumineux, accueillant et coloré, l'espace offre une grande fluidité de mouvement, fort appréciable.

L’isolation renforcée du bâtiment alliée à l'installation d'une pompe à chaleur permettent de réaliser d'importantes économies d’énergie. En ce qui concerne le chauffage, il est assuré par un poêle à pellets satisfaisant aux normes les plus élevées en termes d’efficacité, d’impact environnemental et surtout de facilité d’utilisation. Ainsi son excellent bilan énergétique et ses hautes performances permettent à l'habitation de remplir les exigences d'un bâtiment à basse consommation.