Les bonnes questions à se poser avant d'abattre un mur

Vous souhaitez agrandir votre maison sans ajouter d’extensions mais plutôt en décloisonnant les espaces ? Abattre un mur semble être la solution toute trouvée afin de disposer d'un espace ouvert. Est-ce cependant une entreprise des plus simples ? Beaucoup penseront, qu'il suffit de se munir d'une belle masse, un tendre burin ou un marteau piqueur silencieux et le tour est joué, une pléthore de mètres carrés sera ajoutée à l'espace en quelques coups. Nous exagérons bien évidemment mais plusieurs points sont à prendre en compte avant l'abattement de murs. D'autant plus s'il s'agit de murs porteurs ! Ainsi, faisons un petit tour des questions à se poser avant tous travaux.