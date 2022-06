Comment Nettoyer Efficacement Toutes vos Surfaces en Verre?

Quoi de plus beau qu'une surface en verre? Moderne et translucide, il sublime la lumière plus qu'un autre matériau et ne se prive pas pour s'inviter dans nos salle d'eau, nos cuisines et tous les espaces de nos intérieurs, pour notre plus grand bonheur.

Mais voilà, non seulement fragile, le verre perd inexorablement sa brillance et son éclat avec le temps. La poussière, le tartre, les résidus gras ou collants, traces de doigts et autre dentifrices et savon finissent par opacifier ces surfaces pourtant cristallines à la base.

C'est pourquoi l'entretien de ce type de surfaces ne doit pas être pris à la légère et pour vous rendre la tâche facile et moins amère, nous y consacrons cet article. Voici quelques techniques et astuces qui nous en sommes sûrs vous seront utiles pour profiter de surfaces en verre toujours impeccables.