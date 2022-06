homify 360°: Extension sur pilotis d'une maison individuelle

Comme on l'aperçoit la maisonnette d'origine en brique semble simple et classique et on comprend le désir des propriétaires de disposer de plus de place et surtout de plus de luminosité.

Original et moderne, l'impressionnant volume parallélépipédique a été adossé à la construction existante en extension du logement. Présentant une façade entièrement vitrée qui offre même un petit balcon, le cube de brique résolument contemporain permet de profiter pleinement de la nature environnante. Maintenue dans les airs par de simples renforts métalliques, la structure semble flotter en toute légèreté offrant du même coup une terrasse abritée à l'habitation.