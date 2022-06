8 Couleurs pour Dynamiser son intérieur !

Porteuse de sens et de symboliques, la couleur est une longueur d'onde que perçoit notre cerveau. Elle est donc porteuse d'énergie et est immédiatement assimilée et connotée à un objet, un lieu ou un espace. Se servant de ses propriétés intrinsèques pour dynamiser et ordonner l'invisible, nos experts en décoration d'intérieur réinventent l'utilisation de la couleur comme on croyait la connaître.

Plutôt que de cloisonner l'espace et de perdre en fonctionnalité et en fluidité, pourquoi ne pas définir chromatiquement les différentes zones de vie ? Le gros avantage est économique bien sûr mais permettra aussi de dynamiser, de revisiter, de segmenter, de rehausser et d'embellir l'espace.

Sans plus attendre découvrons ensemble les idées toujours plus créatives et ingénieuses de nos experts pour structurer l'espace en utilisant la couleur.