5 idées déco pour un salon récup'

Une solution des plus économiques est l'utilisation d'anciennes cagettes afin de les métamorphoser en étagères ! Quelques coups de peinture et vous obtenez un résultat très déco, personnalisé et peu onéreux ! Ne sous-estimez donc pas le pouvoir design des cagettes de fruits et légumes ! nous admirons ici un exemple de bibliothèque modulable conçue à partir de caisses de pommes permettant une disposition interchangeable de ces dernières et des combinaisons à l'infini.