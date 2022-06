homify 360°: Visite d'une extension à Versailles

Toujours dans la même pièce, on remarque avec quelle discrétion les rangements ont été installés et l'optimisation spatiale qu'ils ont permis. La décoration éclectique mélange les époques pour créer une atmosphère confortable et accueillante. Cette teinte plus sombre choisie pour le coin de mur le fait ressembler à une colonne et apporte de de la texture et de la profondeur à l'espace en contraste avec le blanc.

Clin d’œil contemporain aux moulures en plâtre et corniches de plafond ornant les beaux bâtiments anciens, les décrochés, les angles et les arrêtes confère au lieu une majesté atemporelle.