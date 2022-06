moveo., nouveau système de rangement ultra pratique

Nous avons déjà pu le prouver à plusieurs reprises, nos experts se font une joie de retaper des objets usés et abandonnés pour les transformer en petits bijoux. Des plaques de rue deviennent des chaises originales, des bobines de câbles se métamorphosent en tables basses, des boîtes à outils se transforment en vases… Le mot d’ordre : recyclage. Chaque meuble possède alors sa propre histoire, un charme particulier et, élément à ne pas négliger, c’est bon pour l’écologie. On vous présente donc aujourd’hui l’équipe derrière moveo., qui fabrique des modules de rangements avec des palettes de transport ayant parcouru le monde, des tubes de vélo ayant roulé à travers les villes et les montagnes et des bouts de fer loin d’être de la ferraille. Découvrez-en plus sur ces nouvelles étagères super fonctionnelles.