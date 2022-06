Robinetterie ! Comment la choisir ?

Piano, piano.. On se lève sans trop se faire bousculer et on s'y apprête, pendant des heures.. La salle de bain se doit d'être un lieu doux voire mélodieux. Les premières notes de la journée s'y jouent bien souvent. Dimitri Lobikov, architecte d'intérieur à Douvaine nous démontre l'étendue de son talent avec cette salle de bain aux lignes simples, épurées, minimalistes. Des touches de piano, laquées blanc et noir donnent le la. La journée peut commencer. Les deux vasques d'un blanc immaculé sont servies par un système de robinetterie intégré au mur-miroir, tout en blancheur comme pour souligner la continuité du geste.