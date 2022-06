Extension à la Varenne Saint Hilaire

Derrière les persiennes, la salle de bain se caractérise par un savoureux mélange de tradition et de modernité. Le sol est essentiellement en parquet clair, dans la continuité de la chambre à coucher. Près du lavabo et de la baignoire, des carreaux de ciment noirs et blancs apportent le charme de l’ancien. On remarque immédiatement la lumière traversante. On observe également la belle continuité de tons qui caractérisent cette suite parentale : blanc, gris et noir. Les étagères de la salle de bain répondent ainsi aux tablettes de la chambre. D’astucieux rangements bas se transforment en banc pour plus de confort.