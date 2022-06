Gain de place : aménager des combles

Afin d'aménager vos combles correctement, une couverture thermique est indispensable et se présente comme le deuxième critère important après l'agencement des espaces. L'isolation est un point-clé afin de réaliser des espaces confortables et économes en énergie. Le choix des isolants ne doit donc pas être pris à la légère ; plus ceux-ci seront épais plus leurs performances seront grandes. Nous voici donc dans l'une des chambres spécialement conçue pour l'adolescente du couple, grande amatrice d'équitation et cela se ressent dans la décoration. La palette de couleurs employée ici, comprend des nuances claires telles que le blanc beige et le taupe. L'éclairage subtil permet d'instaurer une atmosphère chaleureuse et envoûtante.