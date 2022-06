Carnet de voyage : Inspiration mexicaine

L’artisanat mexicain se caractérise également par le travail du bois et du fer forgé. Le bois sombre, sculpté, apportera un charme typiquement mexicain à votre maison, aussi bien dedans que dehors. Sur cette photo, les tables basses et les structures des sofas montrent comment le travail du bois délicat tout en conférant une impression de robustesse. Les essences travaillées sont sombres et chaleureuses.

On remarque la présence d’une décoration murale, elle aussi typique de l’artisanat et du style mexicains. Enfin, l’utilisation du fer forgé est typique dans la région. Il permet de réaliser de nombreux objets, ici le pare-feu de la cheminée et les lanternes, mais aussi la structure du fameux fauteuil Acapulco.