Lits de jour, bonjour!

S'imposant comme un nouveau classique dans nos intérieurs, le lit de jour décomplexe le fait de s'étendre durant la journée, de lézarder, de paresser gentiment en profitant simplement de la quiétude de l'instant…

Ce meuble multi-fonctions à l'apparence modeste fût autrefois symbole de prestige et de pouvoir, souvenez vous du lit de justice du roi où il traitait les affaires courantes et y rendait son jugement. Aucune gêne à avoir donc, à y recevoir amis et famille, y travailler et y faire la sieste de temps en temps bien sûr! Cette couchette étroite et donc passe partout, offre un lit d’appoint si nécessaire mais surtout un coin lecture parfait. Créant un entre deux à la chambre, calme et intimiste, et le salon, ouvert et convivial, le lit de jour se prête aux moments de tranquillité à partager avec ceux que l'on choisit.