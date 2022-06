Un Poolhouse à l'Atmosphère très Exotique!

Le bassin extérieur apporte déjà beaucoup de charme au jardin. Des plantes y ont été disposées ici et là, et tout un écosystème a été créé. Rien de tel qu'un petit bassin extérieur pour donner de la vie au jardin ! Autour du bassin, des arbres exotiques tels que ces palmiers ont été ajoutés afin d'agencer l'espace et de donner plus de caractère à l'extérieur. Etant donné qu'il n'y a ici que très peu de pelouse, ces arbres au grand feuillage viennent ajouter du vert au décor, ce qui donne un aspect plus luxuriant au jardin.

Le palmier est l'arbre parfait pour créer un jardin tropical. Cependant, renseignez-vous avant d'acheter un palmier pour votre jardin. Certains palmiers poussent très haut tandis que d'autres restent bas. De plus, tous les types de palmiers ne correspondent pas à tous les climats. En fonction de là où vous vivez et de ce que vous recherchez pour votre extérieur, visualisez l'emplacement où vous souhaitez planter votre arbre et consultez un spécialiste avant de passer à l'achat !