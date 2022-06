Un jardin dans la ville

Les villes sont aujourd’hui bien souvent synonymes d’asphalte, de béton et de pierre et manquent bien souvent d’air frais et de plantes vertes. Mais nos urbanistes et architectes s’échinent tous les jours à renouer les liens entre nature et ville, en essayant de trouver de nouveaux moyens d’offrir un poumon vert aux citadins. En plus des parcs, des jardins communautaires, des façades vertes, on trouve de plus en plus souvent des jardins sur les toits, qui apportent non seulement une touche de nature non négligeable mais ont également un effet positif sur le climat, la structure du bâtiment et la consommation d’énergie. Voici quelques idées pour repenser le toit de votre immeuble.