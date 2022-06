Une Maison Familiale avec un TRÉSOR à l'intérieur.!!

Sur cette photo, il devient clair comment la cuisine et le salon fusionnent de façon transparente. Le design intérieur est moderne et minimaliste et suit une forme claire et une coloration réduite. En plus des murs blancs rayonnants, divers accents de bois sont fournis pour une ambiance naturelle, chaleureuse et conviviale. De cette façon, l'intérieur reflète l'apparence et la matérialité de la façade extérieure sur une base individuelle.