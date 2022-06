Avant et après : une ambassade transformée en maison de famille

Les pièces compartimentées ont cédé la place à un salon ouvert très spacieux et lumineux. Plusieurs points sont à noter. Pour commencer, l'entrée de la maison donne directement sur le salon, même si son espace est bien défini du fait de l'installation d'un tapis, d'un portemanteau et d'un buffet. En arrière-plan, nous découvrons le coin réservé aux cinéphiles présentant un canapé orienté vers la télévision. Au premier plan, un autre canapé est disposé autour d'une table basse en bois clair. Enfin, une salle à manger attenante est à découvrir dans l'image suivante.

L'une des caractéristiques principales de cette salle est sans conteste sa luminosité. Les nombreuses fenêtres partout mais aussi les tons clairs des tissus et matériaux contribuent à cela. Les murs en plâtre agrandissent l'espace et créent une atmosphère élégante et accueillante.