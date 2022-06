Le petit déjeuner : idées design !

Recharger les batteries après presque 10 heures de jeûne est une condition sine qua non pour qui souhaite commencer la journée du bon pied et affronter la cohue des activités quotidiennes avec les armes nécessaires. Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée et il est tout bonnement hors de question de le sauter si vous ne voulez pas somnoler et vous exposer à la risée des collègues !

Se sustenter est une chose. Apprécier les saveurs en prenant son temps en est une autre. Le visuel et le gustatif vont de paire et nos experts l'ont bien compris. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui un tour d'horizon d'idées design pour le petit-déjeuner. A table !