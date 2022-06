homify 360° : Transformation d'une maison d'ouvrier en propriété moderne

La capitale anglaise nous accueille aujourd'hui pour notre homify 360°. En plein cœur de Londres, nous découvrons une maison d'ouvrier construite en 1805 et complètement réhabilitée par les soins de l'Atelier Architecte en collaboration avec les agences Kingsbury Design et SMA. De lourds travaux ont été entrepris afin de rénover cette habitation de 220m². Les propriétés d'ouvriers, comme nous les imaginons, ne sont pas très spacieuses et ne disposent que du minimum requis. Découvrons donc ensemble comment nos experts ont su transformer cette modeste habitation en joyau de modernité.