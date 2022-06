Cuisines : une certaine idée du futur

On favorise très souvent les teintes intemporelles lorsque l'on veut faire la part belle au design futuriste. Il n'en est rien avec cette cuisine ouverte signée Lagostore Paris. Conglomérat de modules fermés et ouverts elle interpelle par ses couleurs tantôt pastels tantôt franches. Push and Pull ! On ouvre et on referme d'une simple pression des doigts. Les façades réfléchissantes rappellent le dancefloor lumineux de Saturday Night Fever !

