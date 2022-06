Dans la maison aussi c'est le printemps!

Le grand nettoyage concerne toute la maison. On passe l’aspirateur dans toutes les pièces sans oublier les canapés, les fauteuils, les matelas. Pour les tapis et les moquettes, on passe même à l’étape supérieure : après dépoussiérage, on shampouine ! Avec ou sans machine spécialisée.

Dans la cuisine, on en profite pour nettoyer l’extérieur et l’intérieur des meubles après avoir jeté les aliments périmés (oui, même les conserves se périment !). On insiste évidemment sur le four et le frigo, mais aussi sur les planches à découper. Petite astuce pour ces dernières : on applique du bicarbonate de soude en couche épaisse, on « masse » la planche, on laisse poser une trentaine de minutes, puis on rince ! A répéter tous les mois…