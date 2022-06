Avant / après: une petite maison subit une grande transformation

L'extension a été rajoutée sur le toit de la petite entrée. Autrefois, il y avait un vieux balcon et celui-ci a dorénavant été remplacé par une construction en bois qui a été repeinte d'un bleu clair. Le coup de peinture donné sur la façade joue un élément central dans l'amélioration de l'esthétique de la maison. La combinaison de beige et de bleu clair apporte une fraîcheur et une légèreté à cette maison modernisée.