Comment Carreler sa salle de bain?

Du sol au plafond, les 70 m2 de cet appartement ont été totalement rénovés et le mobilier entièrement remplacé. Cette rénovation a nécessité de nombreux travaux et notamment le cloisonnement de l’espace afin d’améliorer l’ergonomie et la luminosité.

Les choix des matériaux et des couleurs ont permis de donner une ambiance à la fois élégante, chaleureuse et masculine à cet appartement. Nous constatons aussi une métamorphose dans la salle de bain qui propose dorénavant un esprit plus frais et plus dynamique, pour l'avoir bien carrelé en couleurs, ainsi que sa grande douche qui vient en remplacement de la baignoire. Le réagencement donne le sentiment d’un espace moins confiné…