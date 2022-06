Comment préparer de 10 manières différentes son jardin d'hiver?

Un peu d’originalité peut produire un environnement spécial pendant l'hiver, avec un petit coin qui se construit avec de l'inspiration et de l'imagination comme illustre ici l'expert ARTGRAINE à Vigneux sur Seine qui nous dévoile une bonne combinaison de sculptures en céramique, avec des graines volantes, germantes, mystérieuses et familières. Comme un jardin extérieur, l'on peut bien envisager l'alignement de ses plantes dans un petit endroit de la maison, qui pourrait isoler les plantes afin d'éviter le gel et de favoriser la pousse ( si possible, une éventuelle récolte ). Amoureux de jardinage, l'hiver n'est pas un problème avec ce genre de réalisation qu'illustre ce magnifique jardin d'hiver original.