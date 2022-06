Cave à Vin Spirale : Tourner en Rond

Tu me fais tourner la tête, mon cellier à moi c'est toi!

Le plus commode lorsque l'on est amateur de vin est de pouvoir d'un simple coup d’œil apprécier l'étendue de la garnison de sa cave. Structurellement parlant, le plus simple est d'avoir autour de soi l'ensemble des bouteilles et pour cela, la forme circulaire semble la plus adaptée. Outre l'ingéniosité du design et les fonctionnalités que permet celui-ci, l'aspect optimisation de l'espace et gain de place n'est pas négligeable. Rares sont ceux qui peuvent se targuer de posséder une pièce en sous-sol servant uniquement au stockage de ce précieux breuvage, c'est la raison pour laquelle nous consacrons ce focus aux types de caves offrant des solutions applicables au plus grand nombre d'entre nous.

Communément appelée héli-cave, à cause de sa forme hélicoïdale en spirale, ce type d'installation peut être enterrée ou non et présente le gros avantage d'être très pratique et compacte tout en présentant de façon très qualitative et professionnelle les produits issus de la vigne.