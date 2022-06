A la fois rustique et moderne, vous allez adorer cette maison !

Spacieuse et confortable, la salle à manger se distingue par son atmosphère cosy favorisée par l'utilisation de tonalités neutres et mats allant du beige au chocolat et s'alliant parfaitement avec l'élégant parquet. Avec ses luminaires d'inspiration industrielle, cette superbe salle à manger représente un véritable must en terme de décoration d'intérieur. On adore !