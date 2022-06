Découvrez cette magnifique maison familiale Versaillaise

Nous sommes maintenant dans la salle de bain, qui a subie une restructuration complète. En lieu et place de l'ancienne cabine de douche, on y trouve une gigantesque baignoire, idéale pour faire se baigner les enfants. L'éclairage par spot est discret et intelligent, en plus d'être modulable. Enfin, nous sommes frappés par le contraste étonnant qu'offre le beau meuble a double vasque, qui détonne et même temps s'unit harmonieusement avec le carrelage.