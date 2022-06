Peinture ou revêtement? 8 idées pour décorer vos murs

La mosaïque est une solution excellente pour valoriser un espace, il donne luminosité et élégance. Pour la cabine de douche c’est l'idéal. C’est un revêtement particulièrement approprié à la salle de bain et la douche qui en fait le point principal de cet espace, ce dans lequel on prend soin de soi et on se détend. Comme choix de matériau, la mosaïque est parfaite!