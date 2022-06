5 secrets pour un revêtement de sol petit budget

Réalisée avec des matériaux non toxiques, inodores et qui n’émettent pas d’émissions nuisibles, la résine est un matériau de grand impact et idéal pour les espaces contemporains. Elle permet en effet de réaliser des effets décoratifs de valeur, au-delà de créer une continuité avec l'ameublement, comme nous voyons dans cette cuisine de style minimaliste. La résine est en outre un matériau imperméable, résistant à l'usure, facile à nettoyer sans produits spécifiques et qui ne présentent pas de fuites entre un bloc et l'autre, il empêche l'accumulation de saleté. Un seul aspect négatif à ce revêtement: avec le temps il risque de perdre sa couleur et d'absorber les produits chimiques.