Une maison des années 70 devenue un exemple de modernité

Ce projet vous présentera une villa des années 70 après sa rénovation, elle est situé à la périphérie de Bassano en Italie. La résidence est construite sur 3 niveaux, avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin. Cette rénovation a été entreprise par l'architecte CLAUDE PETARLIN. Il a réussi à rendre cette maison contemporaine tout en conservant son identité d'origine.

L'intérieur d'aujourd'hui est sophistiqué et élégant, après seulement quelques minutes passées dans la maison, on commence déjà à sentir la paix et la détente qu'elle inspire. La maison a un style simple, mais rien n'a été laissé au hasard. Une belle villa au calme dans des couleurs vanilles, beiges et blancs qui séduit tout de suite!