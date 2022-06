Un Incroyable Coffre aux Trésors!!

Vu du jardin sur le toit, le patio est un écrin de bois et de verdure, une belle terrasse pour manger l’été, prendre un thé et des gâteaux au printemps, et peut-être même y mettre un grand sapin écolo en bois de palettes et attendre le père Noël ! Deux escaliers mènent du patio au jardin sur le toit et au garage. Les bambous en pot qui le décorent se fondent dans l’atmosphère naturelle générale et donnent même un coté asiatique à la maison, qui rappelle les maisons sur pilotis de ces régions lointaines.