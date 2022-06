Démolition et Renaissance Fulgurante

Le rez-de-chaussée avant très cloisonné ne permettait pas des déplacements fluides. La rénovation avait pour but d'ouvrir les espaces afin de n'en créer plus qu'un ouvert sur le jardin à l'ouest et le jardinet à l'est. Nous contemplons ici l'espace depuis l'extérieur de la propriété. Les grandes baies vitrées habillant la propriété veillent à ce que la propriété baigne dans la lumière naturelle.