Top 5 de la semaine : Rénovation et réaménagement avec une touche d'écologie

En seconde position vous avez craquer pour ce projet de Réaménagement complet d’un studio du centre ville de Lyon. On ne peut que vous comprendre lorsque l'on compare l'aménagement avant et après!

Bien qu'une chambre est été créée et cloisonnée pour offrir une totale intimité, l'espace semble plus important et surtout les mouvements rendus plus fluides. Découvrez en images le bouleversant changement!