5 cuisines de caractère

Il va de soi que les cuisines aseptisées ne sont pas au goût de tout le monde ! Les cuisines contemporaines couvrent en effet un éventail de styles divers conférant à ces dernières unicité et personnalité. Dans cette perspective, nous osons de plus en plus de variantes dans nos cuisines puisque nous y passons des moments des plus intéressants à cuisiner avec nos partenaires, enfants ou à discuter entre amis autour d'un verre. Dans ce livre d'idées, nous observons cinq modèles de cuisines au caractère bien trempé réalisées par nos experts français. Ainsi, nous nous aventurons dans des espaces colorés, épurés, boisés qui accueillent fins cuisiniers comme amateurs de plats à emporter. Une cuisine est un lieu convivial et animé, il est le cœur de la maison.