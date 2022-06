Extension à Palaiseau au sud-ouest de Paris

Sur cette vue de profil, on remarque mieux avec quel naturel l'extension est venue s’adjoindre à la pente des appentis précédents.

Ce volume permettra d’aménager une chambre d’enfant supplémentaire en exploitant une surface sous pente jusque là inutilisable, et de créer une surface habitable de 9m². Percée de deux petites fenêtres sur ses côtés Est et Ouest pour suivre le soleil et de quatre fenêtres de toits type velux sur ses versants, la petite structure est très lumineuse et aérée.